Ex-treinador da seleção, Zagallo morre aos 92 anos

Morreu no início da madrugada deste sábado (6) o ex-treinador e futebolista brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo, ou simplesmente Zagallo. Ele tinha 92 anos.

A confirmação do falecimento veio pelas redes sociais oficiais do astro do futebol.

"É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa.", diz a nota publicada.

Luto de 7 dias

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, lamentou a morte do único tetracampeão mundial de futebol.

"A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol ", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"A CBF decreta luto de sete dias em homenagem à memória do seu eterno campeão e se compromete em reverenciar o seu legado. Em 2022, inauguramos uma estátua em homenagem ao eterno campeão no Museu da CBF e não esqueceremos da emoção que compartilhamos", acrescentou.

História

Zagallo faz parte do seleto grupo de apenas três futebolistas que conquistaram uma Copa do Mundo como jogador e treinador. O ídolo brasileiro levantou o título em 1958 e 1962 como jogador, e em 1970 conquistou como treinador, em uma das seleções consideradas mais eficientes e vistosas da história.

Como citado, apenas ele, Franz Beckenbauer pela Alemanha, e Didier Deschamps pela França levantaram a taça como jogador e treinador.

Além disso, Zagallo também comandou a seleção em 1974, e em 1998, neste indo até a final, mas perdendo para França.