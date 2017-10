Guerrinha trabalha variações defensivas para início da série semifinal

Os treinos que antecedem a estreia do Mogi Basquete na semifinal do Campeonato Paulista contra o Paulistano estão intensos. Tudo para que a equipe chegue bem preparada para o confronto que promete ser duro na série melhor de cinco jogos. Os dois primeiros serão neste domingo (15), às 18 horas, e nesta segunda (16), às 19h30, no Ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo.

Na tarde do feriado desta quinta (12), o grupo realizou um trabalho mais intenso no setor defensivo para tirar o volume do ataque do time da capital. “A gente tem de estar pronto não só com uma opção de defesa, mas ter o plano A, B e C para cada situação que eles tiverem de formação e de momento de jogo. Para isso que tem os treinos ensaiados que a gente fala. Apesar de já termos uma estrutura pronta de jogo, a gente vai ajustando de acordo com o adversário. Precisamos ter um plano de defesa contra uma equipe que tem um poder ofensivo de arremesso muito grande e se ajustar para isso. Temos ferramentas e conceitos para não haver esse desequilíbrio. Eles também vão tentar, porque também temos ótimos arremessadores e jogamos com velocidade. Então, vai ser uma série boa”, explicou o técnico Guerrinha.

Os últimos confrontos entre as duas equipes têm sido acirrados. Na fase regular da competição, uma vitória para cada lado: 86 a 79 para o Mogi Basquete no Hugão e 90 a 87 para o Paulistano, em São Paulo. “Para mim já virou uma rivalidade tipo Corinthians e Palmeiras. A gente sabe a qualidade deles. Este ano eles têm mais jogadores de qualidade e de nome, mas o sistema de jogo deles não mudou. Eles correm, marcam forte, fazem contra-ataque, chutam várias bolas de três. Não vai ser fácil. Agora começa o campeonato de verdade. Estamos tendo quatro, cinco dias para analisar o que eles gostam e não gostam e tentar focar no que temos de melhorar no ataque, na defesa, no rebote e prestar atenção nos jogadores que chamam o jogo”, advertiu o ala e capitão Shamell Stallworth.

Ingressos

O ingresso para o jogo 3, na próxima quinta-feira (19), no Hugão, já estão sendo vendidos no valor promocional antecipado de R$ 10 pelo site totalplayer.com.br/mogi. Para ter o benefício, é preciso optar pela meia entrada. A venda na bilheteria do ginásio será feita na segunda-feira (16), terça (17) e quarta (18), das 10 às 20 horas. Na quinta-feira (19), dia do jogo, o bilhete volta ao valor normal de R$ 20 (direito à meia) e será vendido a partir das 14 horas.