Ingressos para final da Superliga podem ser obtidos a partir desta quinta-feira

A Prefeitura de Suzano inicia nesta quinta-feira (25) a distribuição de ingressos para a partida entre as equipes Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic, que fazem a decisão da Superliga Masculina de Vôlei da temporada 2018/2019. A disputa do jogo 3 da final do torneio nacional ocorrerá no próximo dia 30 (terça-feira), na Arena Suzano, que fica nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Os interessados devem comparecer ao Paço Municipal, em dias úteis, das 8 às 17 horas, onde haverá um posto especial do Fundo Social de Solidariedade. Cada bilhete poderá ser obtido mediante a doação, por pessoa, de três quilos de alimentos não perecíveis ou de três litros de leite ou de três litros de óleo de cozinha. Os itens arrecadados terão como destino famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.

Ao todo, mil ingressos foram colocados à disposição e não há limite para troca, que poderá ser feita até a data da partida ou até que acabe o estoque. Os demais bilhetes foram enviados à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que distribuirá para o time mandante, o Sesi-SP, e também para a equipe visitante. A capacidade da arquibancada da Arena Suzano é de 4,5 mil pessoas sentadas.

O jogo da próxima terça-feira (30) terá início às 21h30 e a abertura do Portão E para o público ocorrerá às 20 horas. Inclusive, estará autorizada a utilização do estacionamento dentro do Parque Max Feffer, com cerca de 600 vagas disponíveis. Haverá agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana orientando os motoristas nas imediações.

Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic abriram a disputa pelo título da Superliga na noite desta terça-feira (23/04), na Vila Leopoldina, em São Paulo. O time da casa venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-22 e 25-22. A segunda partida ocorrerá no Ginásio do Abaeté, em Taubaté, neste sábado (27/04) e a seguinte será realizada na Arena Suzano. Caso vença também esses dois confrontos, o Sesi-SP já se consagrará campeão pela segunda vez – o primeiro título ocorreu em 2011. Se forem necessários, os jogos 4 e 5 continuarão em Suzano, nos dias 4 e 11 de maio (sábados).

A última vez em que a cidade recebeu uma partida da decisão da Superliga foi há 20 anos, em 10 de março de 1999. Naquela data, Suzano e Ulbra, de Canoas, abriram a final. O jogo foi vencido pelos visitantes por 3 sets a 1. Na sequência houve mais três partidas, sendo a última em Mogi das Cruzes, também ganha pela equipe gaúcha, que encerrou a série em 3 jogos a 1 e se tornou bicampeã, acabando com o sonho dos suzanenses de conquistarem o quarto título brasileiro.