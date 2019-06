JP Batista e Shamell Stallworth deixam o Mogi Basquete

Aos 38 anos, Shamell chegou ao clube em 2014 e, desde então, tornou-se ídolo da torcida e um dos líderes do time. O americano vestiu a camisa mogiana 269 vezes nas últimas cinco temporadas e conquistou dois títulos, o Campeonato Paulista e a Sul-Americana em 2016. Com o grupo, Shamell também chegou às finais da Liga Sul-Americana em 2014, do Paulista em 2015 e da Liga das Américas e do NBB em 2018. Jogando pelo Mogi das Cruzes/Helbor, Shamell se tornou o maior cestinha da história do NBB (Novo Basquete Brasil). Ao todo, foram 179 partidas pela competição brasileira, com média de 18 pontos, 4,1 rebotes e 3,1 assistências.

Já o pivô JP Batista chegou ao time na temporada passada e foi o grande destaque da equipe, sendo, inclusive, indicado ao prêmio de MVP (jogador mais valioso) e melhor pivô pelo NBB – os vencedores serão conhecidos na festa de encerramento que acontecerá nesta quinta-feira (13). Aos 37 anos, o pivô alcançou médias no último NBB de 16,6 pontos, 8,8 rebotes e 20,5 de eficiência.

Além de Shamell e JP Batista, o armador Arthur Pecos também deixou o Mogi das Cruzes/Helbor. Os demais atletas e a comissão técnica ainda não tiveram seus contratos definidos.

A diretoria do Mogi das Cruzes/Helbor afirmou que gostaria muito de continuar com Shamell Stallworth e JP Batista, mas no momento ainda está trabalhando intensamente para fechar os patrocínios para a temporada e, assim, conseguir o recurso para ter um time forte. “Infelizmente, pela qualidade dos dois atletas, eles receberam boas propostas e, profissionalmente, decidiram buscar novos desafios. Somos muito gratos pelo empenho e dedicação dos dois durante o período que vestiram e honraram a nossa camisa. Entendemos a importância e o peso desses atletas para a equipe, mas pedimos a compreensão da torcida neste momento. Reforçamos que estamos trabalhando para manter a equipe em alto nível”, destaca a diretoria do clube em nota.