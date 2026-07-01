México vence Equador com dois golaços e avança às oitavas da Copa do Mundo

O México fez valer o mando de campo, bateu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026™. Com o triunfo, os mexicanos registraram sua segunda vitória na história dos mata-matas da competição neste palco — igualando o feito de 1986, quando venceram a Bulgária pelo mesmo placar de 2 a 0 no mesmo Estádio da Cidade do México.



Na próxima fase, a seleção mexicana vai enfrentar quem vencer o confronto entre Inglaterra e RD do Congo, no próximo domingo (5), às 21h (de Brasília). Veja a tabela do mata-mata completa com datas e horários.



Os primeiros 30 minutos do México em campo foram elétricos. Empurrados pelos mais de 80 mil torcedores no Estádio da Cidade do México, a equipe ditou o ritmo da partida, trocando passes rápidos e envolvendo a defesa do Equador. Até os seis minutos da etapa inicial, a seleção mexicana finalizou seis vezes à meta de Galíndez, que fazia uma partida segura.



No entanto, o alto volume no ataque rapidamente se converteu em gols. Ou melhor, em golaços. Aos 21 minutos, Alvarado descolou um belo passe em profundidade para Quiñones, que invadiu a área em velocidade e soltou um chutaço para abrir o placar.



Poucos minutos, foi a vez de Raúl Jiménez ampliar com outra pintura, que saiu de uma bela jogada coletiva. Jiménez recuperou a bola no sistema ofensivo, arrancou em velocidade e tabelou com Quiñones. Ao receber a devolução, o centroavante finalizou forte de pé direito no ângulo.



O Equador tentou reagir e chegou a assustar os mandantes no fim do primeiro tempo, numa bela finalização de Yeboah. O camisa 10 driblou dois marcadores e chutou forte, mas o goleiro Tala Rangel se esticou todo para evitar que o Equador diminuísse o placar.



Numa segunda etapa mais truncada, o Equador se lançou ao ataque, criou boas jogadas, mas não conseguiu penetrar a área mexicana. Essa situação se repetiu com todos os adversários da seleção anfitriã, desde a fase de grupos da Copa.



Em quatro partidas, contando com a vitória da fase 16-avos de final, o México ainda não foi vazado, tem 100% de aproveitamento, a oito gols de saldo.