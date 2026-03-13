Mogi Vôlei recebe o Montes Claros neste domingo na abertura das quartas de final

O Mogi Vôlei entra em quadra neste domingo (15) para o primeiro de dois confrontos decisivos válidos pelas quartas de final da Superliga B Masculina. A equipe recebe o Montes Claros Vôlei às 19h, no Ginásio Braz Cubas, com a missão de abrir vantagem na disputa por uma vaga nas semifinais.

O mata-mata promete ser de altíssimo nível. O Mogi Vôlei encerrou a primeira fase da competição na 7ª colocação, somando 21 pontos. Pela frente, terá o time mineiro do Montes Claros Vôlei, que terminou a etapa classificatória na vice-liderança isolada do torneio, com 33 pontos.

O Jogo 2 já está marcado para o dia 23 de março (segunda-feira), às 19h30, no Ginásio Tancredo Neves, em Minas Gerais. Por isso, fazer o dever de casa neste domingo, empurrado por sua torcida, é considerado fundamental para as pretensões de classificação do Mogi Vôlei.

Além da batalha em quadra, o Mogi Vôlei promove mais uma importante ação social no Braz Cubas. Desta vez, a "Entrada Solidária" para acompanhar a partida será 1 pacote de absorvente. A iniciativa visa combater a pobreza menstrual e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, transformando a paixão pelo vôlei em uma grande rede de apoio.

Os ingressos já estão disponíveis e a diretoria conta com o ginásio lotado para empurrar o time nesta caminhada rumo à elite nacional.

SERVIÇO DOS PLAYOFFS (Quartas de Final):

JOGO 1:

• Partida: Mogi Vôlei x Montes Claros Vôlei

• Data: 15 de março (domingo)

• Horário: 19h

• Local: Ginásio Braz Cubas – Mogi das Cruzes

• Entrada Solidária: 1 pacote de absorvente

JOGO 2:

• Partida: Montes Claros Vôlei x Mogi Vôlei

• Data: 23 de março (segunda-feira)

• Horário: 19h30

• Local: Ginásio Tancredo Neves – Montes Claros