Brasileiro feminino: Palmeiras derrota Fluminense no Luso Brasileiro

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 1, nesta terça-feira (21) no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 7ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com o triunfo fora de casa, as Palestrinas fecham a rodada na vice-liderança, com os mesmos 16 pontos do líder Corinthians.

O Fluminense abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com a zagueira Bruna Cotrim após cobrança de escanteio de Sochor. Mas a vantagem da equipe das Laranjeiras durou apenas até os 25 minutos, quando a centroavante Bia Zaneratto cobrou pênalti com perfeição para igualar.

Na etapa final o Fluminense tentou se segurar na defesa, saindo apenas em contra-ataques. Já o Palmeiras forçou muito em busca da virada, e acabou premiado com a atacante Tainá Maranhão já aos 50 minutos.

Outros resultados:

Bragantino 3 x 1 Mixto-MT

Cruzeiro 1 x 2 Internacional