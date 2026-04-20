Suzano alcança patamar de sustentabilidade com projetos voltados à melhoria da qualidade de vida

Na data em que se comemora o Dia da Terra (22/04), instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reforçar a conscientização global em torno da preservação do meio ambiente, Suzano celebra o novo patamar de sustentabilidade alcançado com as iniciativas de incentivo à mobilidade ativa e aumento da cobertura vegetal desenvolvidas ao longo dos últimos nove anos, que têm resultado em melhoria da qualidade de vida para a população.

Este momento é especialmente simbólico para o município, que foi um dos premiados pelo governo federal no programa “Bicicleta Brasil” em 25 de março, pelo plano cicloviário que prevê mais de cem quilômetros para ciclistas na próxima década. A prova desse compromisso foi a inauguração de mais de 1,1 quilômetro de ciclovia ao longo do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, no dia do aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa da cidade, em 2 de abril.

Também neste mês, Suzano completa o primeiro ano de lançamento do programa “Suzano Mais Praças”, avançando na execução da proposta que prevê intervenções em 50 áreas públicas, para garantir a construção de 32 praças, já alcançando, por exemplo, os bairros Cidade Miguel Badra e Vila Fátima, além da revitalização de outras 18. O trabalho integrou um dos painéis da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), que ocorreu em novembro do ano passado, em Belém, capital do Pará.

A cidade também celebra as iniciativas voltadas à qualidade da vivência urbana no contexto ambiental com os instrumentos de curto, médio e longo prazo que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Vale destacar, nesse aspecto, os planos que são voltados à redução de ilhas de calor e para aumento das áreas livres e verdes.

O secretário Elvis Vieira pontuou que as diferentes frentes de atuação resultam no bem-estar dos moradores e no controle das condições climáticas. “Estamos desenvolvendo iniciativas que já estão chegando nos bairros e refletindo na rotina da população, que tem observado a mudança que vem ocorrendo na cidade e as boas perspectivas para os próximos anos”, destacou.

Os trabalhos do Planejamento Urbano têm sido desenvolvidos em parceria com instituições da área acadêmica, incluindo a Universidade Presbiteriana Mackenzie, para garantir os instrumentos necessários para o desenvolvimento do Plano de Arborização Urbana a ser implementado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que já tem executado ações contundentes destinadas à multiplicação das áreas verdes da cidade e ao cuidado dos recursos naturais já existentes.

O desenvolvimento sustentável do município tem se efetivado em função dos projetos voltados ao incentivo do plantio ordenado e responsável de mudas de árvores, incluindo o “Replantar”, o “Árvore FamiliAR”, o “Disk-Árvore”, e o “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”. As ações são conduzidas pela equipe do Viveiro Municipal Tomoe Uemera, que tem registrado uma média superior a duas mil árvores plantadas por ano, desde 2017.

O “Replantar” chegou no ano passado trazendo novas mudas de ipê para a Praça João Pessoa, na região central da cidade, reforçando a sustentabilidade e preservação da vegetação urbana com o replantio de mudas de árvores adequadas a cada espaço. Já os mutirões de plantio do projeto “Árvore FamiliAR”, também iniciados em 2025, estão resultando em mais cultivos de mudas no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, reunindo famílias que estão tendo a oportunidade de aprender sobre os cuidados necessários para o crescimento saudável das árvores.

As medidas se somam ao “Disk Árvore”, projeto consolidado na gestão Rodrigo Ashiuchi para atuar junto à população e incentivar ações de rearborização. Por meio do telefone (11) 4749-3943, os moradores podem solicitar a visita de uma equipe em sua residência para analisar o local e realizar o plantio de uma muda adequada. Já o “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”, tem como premissa promover a preservação ambiental no município e fortalecer a relação das crianças com a cidade.

Para garantir a proteção dos recursos naturais, a pasta do Meio Ambiente ainda integra o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), que viabiliza uma atuação em conjunto entre órgãos municipais e estaduais, com acompanhamento de conselhos de classe, para evitar crimes ambientais por meio do monitoramento de intervenções irregulares e ações práticas que evitam danos às áreas de preservação.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, frisou que o trabalho tem integrado os esforços da administração municipal para manter o município no caminho do desenvolvimento sustentável. “Nossa cidade está crescendo com responsabilidade e cuidado com suas áreas verdes. Temos muitas ações voltadas ao plantio de árvores, que têm dado resultado especialmente por conta da colaboração dos munícipes”, declarou o titular da pasta.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, reforçou que o conjunto de ações que estão sendo implementadas mostra que a cidade tem zelo pela qualidade ambiental e pelo bem-estar dos munícipes. “O incentivo à arborização começou no mandato do prefeito Rodrigo Ashiuchi e tem seguido em nossa gestão. Temos abraçado os projetos e programas que enxergam a condição dos moradores em todo esse contexto para que consigamos preservar os nossos recursos naturais e reforçar a cobertura vegetal. Suzano tem se tornado referência para o Alto Tietê e o estado de São Paulo com o trabalho que está desenvolvendo nos últimos anos”, afirmou o chefe do Executivo municipal.