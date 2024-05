Morre o narrador Silvio Luiz aos 89 anos

O narrador esportivo Silvio Luiz morreu na manhã desta quinta-feira (16) aos 89 anos. Ele estava internado no Hospital Oswaldo Cruz desde o dia 8 de maio. A causa da morte não foi informada.

Silvio Luiz marcou uma geração com sua voz e seus bordões como "olho no lance", "acerta o seu daí que eu arredondo o meu daqui", "pelas barbas do profeta", "pelo amor dos meus filhinhos" e "o que eu vou dizer lá em casa?"

O icônico narrador estava trabalhando na Record, onde fazia uma transmissão alternativa dos jogos do Campeonato Paulista ao lado dos humoristas Bola e Carioca.

Durante a transmissão da final do torneio estadual, em 7 de abril, entre Palmeiras e Santos, Silvio Luiz passou mal, teve que deixar a transmissão e foi internado. Após receber alta, ele foi internado novamente no dia 8 de maio e foi a óbito na manhã desta quinta-feira (16).