Pela última rodada da Superliga Bet7k, Suzano Vôlei enfrenta MOC América para avançar ao mata-mata

O Suzano Vôlei entra em quadra pela última rodada da Superliga Bet7k 2023/24 na noite desta terça-feira (26/03), às 21 horas, contra o Montes Claros América Vôlei na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) precisando vencer para ter chance de classificação aos playoffs do torneio nacional. Os ingressos podem ser retirados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a entrada no ginásio é condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

O cenário da rodada decisiva da primeira fase coloca os suzanenses com a necessidade de vencer para ter chance de avançar para o mata-mata. Atual 9º colocado na liga, o time do técnico Gerson Amorim, o Gersinho, está com 25 pontos, dois a menos que o Vôlei Renata, primeiro integrante do grupo de classificação que ocupa a 8ª posição na tabela e que, no mesmo horário, enfrentará o Itambé Minas no Taquaral, em Campinas (SP). Para ultrapassar a equipe do interior, o Suzano precisa fazer três pontos contra os americanos em casa, ou seja, vencer por 3 a 0 ou 3 a 1, e torcer para que o Renata não pontue em seu último jogo. Apenas neste caso, o Clube do Alto Tietê garantirá a última vaga para as quartas de final.

Para apoiar o time do Alto Tietê, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Mesmo contra o lanterna e já rebaixado clube mineiro, Gersinho reforça que toda atenção é pouca e que, independentemente do tamanho da chance de avançar, o Suzano lutará do início ao fim pela vitória. “Temos que estar totalmente focados no nosso jogo para vencer e fazer os três pontos, pois só assim teremos chances de terminar a rodada classificados. Independentemente do que acontecer em Campinas, vamos entrar para ganhar na nossa casa, por isso contamos com o apoio do povo suzanense”, disse.

O confronto entre Suzano e Montes Claros América Vôlei acontecerá nesta terça-feira (26/03), às 21 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).