Poá recebe torneio de tênis de duplas da Associação Amigos do Tênis

Poá recebeu neste domingo (10) o "Segundo Torneio Tênis Dupla". A disputa foi realizada no Ginásio de Esportes e contou com a participação de 11 duplas, das cidades de Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, que disputaram jogos eliminatórios. A competição foi organizada pela Associação Amigos do Tênis de Poá e contou com apoio da Secretaria de Esportes.

Segundo Alexandre Nogueira de Oliveira, da Associação Amigos do Tênis de Poá, a dupla vencedora do torneio foi Bruno e João (Poá). Alex e Willian (Poá) ficaram na segunda posição e João Duarte e Patrício (Suzano e Ferraz) na terceira. “Fico feliz com o sucesso da competição e agradeço o apoio que recebemos da Secretaria de Esportes, que ajudou com a logística, estrutura e a Defesa Civil que ficou à disposição no evento”.

Ainda de acordo com Oliveira, no próximo domingo (17) será a vez das mulheres. Também no Ginásio de Esportes acontece o "Primeiro Torneio de Tênis Feminino de Poá". O secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, explicou que mesmo diante das dificuldades financeiras e com a vontade política do prefeito Gian Lopes (PR), a cidade tem conseguido realizar um bom trabalho na área esportiva. “Temos nos empenhado muito para auxiliar e contemplar todas as modalidades”, disse.