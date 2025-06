Ponteiro Gabriel Ostapechen seguirá no Suzano Vôlei

O Suzano Vôlei confirmou nesta quinta-feira (05/06) a renovação de contrato do ponteiro Gabriel Ostapechen, atleta de 22 anos que, atualmente, está com a Seleção Brasileira de Novos em preparação para a Universíade 2025, a ser disputada na Alemanha. O passador irá para a sua terceira temporada na Capital do Vôlei.

Natural de Sinop (MT), Gabriel tem 2,00m de altura e chegou ao Suzano no último bimestre de 2023, destacando-se na equipe principal enquanto ponteiro passador. O bom desempenho ao longo das duas últimas temporadas, participando do vice-campeonato paulista de 2024 e da campanha semifinalista na última Superliga, o rendeu destaque e reconhecimento como um atleta de grande potencial.

Tamanha capacidade, inclusive, garantiu uma inédita convocação à Seleção Brasileira Sub-26 de Novos, equipe nacional que está em treinamentos para a disputa da Universíade de 2025, competição equivalente a uma olimpíada universitária na qual o voleibol brasileiro será representado pela equipe alternativa que também contará com nomes como Matheus Pedrosa e Gabriel Bieler, jogadores também renovados com o Suzano.

O jovem atleta pontuou sua alegria em, mais uma vez, se destacar e renovar com o Suzano por seu terceiro ano na cidade. “Será uma honra poder defender essa camisa mais uma temporada, este é um projeto no qual eu me identifico muito, tanto com a torcida, quanto com a cidade. Agradeço a oportunidade, espero ajudar a equipe a lutar por títulos nesta que promete ser uma temporada incrível”, reforçou Ostapechen.