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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Cidades

Meio Ambiente resgata cinco cavalos em situação de abandono no Miguel Badra

Ação foi realizada em parceria com o Setor de Fiscalização de Posturas; responsável foi notificado e deverá ser multado

10 junho 2026 - 17h35Por De Suzano
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Setor de Fiscalização de Posturas resgataram, na última terça-feira (09/06), cinco cavalos abandonados em área pública, no Miguel BadraA Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Setor de Fiscalização de Posturas resgataram, na última terça-feira (09/06), cinco cavalos abandonados em área pública, no Miguel Badra - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Setor de Fiscalização de Posturas resgataram, na última terça-feira (09/06), cinco cavalos abandonados em área pública, no Miguel Badra. A ação ocorreu por volta das 13 horas, após identificação dos animais em diferentes pontos do bairro.

Segundo a pasta, alguns cavalos apresentavam sinais de magreza e ferimentos expostos em diferentes partes do corpo, não tinham abrigo nem acesso à água potável. Após o resgate, todos foram encaminhados para um haras em Suzano, onde estão recebendo os cuidados necessários.

Um dos animais foi localizado na rua Olavo Bianchi da Rocha, próximo ao Ecoponto do Miguel Badra. Outros três estavam nas proximidades do rio Jaguari. Já o quinto cavalo foi encontrado na rotatória da estrada Governador Mário Covas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, parte dos animais pertencia a um morador da região, que foi identificado e notificado durante a ação. O responsável também deverá ser multado pelas irregularidades constatadas.

O secretário André Chiang reforçou a importância das denúncias para que situações de abandono e maus-tratos sejam identificadas pelo poder público. “A participação da população é fundamental para que possamos localizar casos de maus-tratos e abandono como este. Sempre que houver suspeita, os moradores devem acionar os canais oficiais da prefeitura, porque isso permite que nossas equipes verifiquem a situação e adotem as providências necessárias para garantir a proteção dos animais”, afirmou.

Denúncias podem ser feitas à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 0800-774-2007 e 156 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

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