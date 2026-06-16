Douglas Santos destaca equilíbrio da Copa do Mundo: 'Não vai existir jogo fácil'

O lateral-esquerdo da Seleção Brasileira Douglas Santos comentou sobre o início disputado da Copa do Mundo, marcado por confrontos equilibrados na primeira rodada da fase de grupos. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (16) no hotel The Ridge, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, ele afirmou que “não vai existir jogo fácil”.

“A gente está falando de Copa do Mundo, onde estão reunidos os melhores jogadores do mundo. Como eu tenho falado, não vai existir jogo fácil. A gente sabe que estão acontecendo muitos jogos equilibrados, muitos empates, como aconteceu ontem. Temos que estar preparados emocionalmente e fisicamente para que a gente possa entregar o nosso melhor em todos os jogos, sabendo que será sempre muito difícil”, disse o defensor de 32 anos.

Importância da mescla no elenco

O jogador do Zenit, da Rússia, comentou sobre a importância da mescla entre os jogadores mais jovens e os mais experientes. Nomes como Rayan, Danilo Santos, Léo Pereira e Igor Thiago estão vivendo suas primeiras na Seleção Principal, ao lado de veteranos como Casemiro, Marquinhos, Danilo, Alisson e Neymar.

“Os jogadores mais jovens trazem um equilíbrio para aqueles que são um pouco mais velhos, de maturidade, de intensidade. Todos que estão aqui na Seleção estão preparados para entregar o seu melhor em intensidade, seja com experiência. E, com certeza, iremos ajudar esses meninos que são mais jovens na nossa Seleção”, pontuou.

Respaldo de Carlo Ancelotti

O lateral da Amarelinha também destacou a relação de confiança que mantém com o treinador Carlo Ancelotti. Disse que o Mister pontuou as suas qualidades defensivas apresentadas no Zenit e pediu para que o jogador desfrute da oportunidade de vestir a camisa da Seleção na Copa do Mundo.

“O Mister tem falado bastante que eu tenho crescido muito defensivamente lá no Zenit. Ele tem acompanhado com todo o staff e tem pedido para que eu desfrute. Ele sabe das minhas características e vem dando certo. Eu venho me colocando ao máximo, focado ao máximo para entregar sempre o melhor para a Seleção”, declarou.

Douglas Santos projetou o confronto da próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O jogador destacou a qualidade do adversário e ressaltou que a Seleção está focada em conquistar a primeira vitória na competição.

“Estamos falando de uma seleção muito forte fisicamente, com uma intensidade que pudemos ver no jogo que eles fizeram contra a Escócia, e que tem se mostrado uma seleção muito qualificada. Será um jogo muito difícil, no qual o primeiro pensamento é vencer, porque não podemos ter a soberba de falar que vamos golear. Temos que ter os pés no chão, a humildade, e saber que (conquistar) os três pontos é o mais importante nesse momento”, ressaltou.

Vaga na lateral

O lateral esquerdo relembrou o momento da sua convocação e a disputa pela vaga na posição, ressaltando que “existiam grandes jogadores para serem escolhidos”.

“Estamos falando de Seleção Brasileira, onde se reúnem os melhores jogadores do mundo. E, na lateral esquerda, há muitos jogadores de qualidade. Eu sabia que teriam grandes jogadores para serem escolhidos, e qualquer um que fosse iria fazer um grande trabalho pela Seleção. Estou aqui e vou procurar dar o meu melhor para que a gente possa ter uma caminhada muito bonita na Copa do Mundo”, concluiu.