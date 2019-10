Suzanão recebe clássico entre Santo André e São Caetano nesta quarta

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, vai sediar nesta quarta-feira (16) uma partida de futebol entre Santo André e São Caetano, válida pela 5ª rodada do Grupo 10 da terceira fase da Copa Paulista. O clássico do ABC terá início às 15 horas. Informações sobre ingressos podem ser obtidas nas bilheterias do local, que estarão sob responsabilidade do Santo André, mandante no confronto.

O São Caetano é o líder do Grupo 10 com dez pontos conquistados e já está classificado para as semifinais. Já o Santo André é lanterna com apenas três pontos e precisa de duas vitórias nos dois jogos que restam para conseguir avançar. Mirassol (2º colocado, com sete pontos) e Ferroviária (3º, com três pontos), que também se enfrentam nesta quarta-feira, completam a chave. Já as equipes do Grupo 9 da terceira fase são XV de Piracicaba, São Bernardo, Comercial e Linense.

Passam para as semifinais os dois melhores classificados de cada chave. Os vencedores fazem a decisão, em novembro. O campeão e o vice da Copa Paulista garantem vagas para a Copa do Brasil ou para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2020.

A escolha de Suzano para a realização da partida foi feita pela direção do Santo André. “Em 2018, o Santo André havia realizado jogos na cidade. Por causa da proximidade e do fato de as instalações terem agradado nas outras oportunidades, o clube, como mandante, fez o pedido à Federação Paulista de Futebol, que autorizou a realização pelo fato de o estádio estar em ordem e atender a todas as exigências. Isso, para nós, é motivo de muita satisfação”, explicou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior.

O Suzanão está localizado na rua Taiaçupeba, s/n, no Jardim Colorado. As bilheterias do estádio estarão abertas nesta quarta-feira a partir das 13 horas.