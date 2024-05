Suzano confirma a contratação do líbero Tiago Brendle, do Joinville

O Suzano Vôlei confirmou a contratação do líbero Tiago Brendle, do Joinville Vôlei, para a temporada 2024/25 na manhã desta quarta-feira (29/05). O jogador de 38 anos já defendeu a Seleção Brasileira e, pelos catarinenses, foi titular na campanha semifinalista da última Superliga, que também foi dirigida pelo novo técnico suzanense, Pedro Uehara, o Peu.

Com 1,88m de altura, o atleta nascido em Panambi (RS) tem um extenso currículo no voleibol nacional ao defender as cores de algumas das mais tradicionais equipes do país. Entre 2000 e 2023, Brendle atuou por Bento Vôlei, UCS/Caxias do Sul, Santander Banespa, Montes Claros Vôlei, Minas Tênis Clube, Vôlei Futuro, Funvic Taubaté, Ziober Maringá Vôlei, Brasil Kirin (atual Vôlei Renata), Sesc-RJ, Apan Blumenau e, por fim, Joinville Vôlei, oportunidade em que alcançou a semifinal da última Superliga com a segunda melhor recepção do campeonato.

Além de diversos clubes, sua carreira também tem uma notória passagem pela Seleção Brasileira. Sob o comando do técnico Bernardinho, Brendle foi vice-campeão da Liga Mundial em 2016 e 2017. Com a camisa do Brasil, também foi medalha de prata nos Jogos Pan-americanos de 2015, sendo eleito o principal líbero do campeonato com a melhor defesa e recepção do torneio, além de conquistar dois títulos sul-americanos de seleções em 2015 e 2017. No voleibol de clubes, seus principais feitos incluem três vice-campeonatos da Superliga, três títulos catarinenses, três títulos cariocas e um título mineiro, além de outros quatro vice-campeonatos estaduais.

Com um currículo que dispensa apresentações, o novo líbero suzanense afirmou ser uma honra vestir uma das camisas mais vitoriosas da história da modalidade. “No início da minha carreira, há 20 anos, fui adversário e hoje tenho o privilégio de vestir as cores deste grande projeto. Temos um ótimo grupo de trabalho e com muito empenho iremos lutar por grandes resultados”, afirmou.

Por sua vez, o diretor executivo do Suzano Vôlei, André Chiang, ressaltou que além de um nome experiente com muita entrega em quadra, Brendle também já foi dirigido por Peu, o que pode ser uma importante vantagem na montagem da equipe. “Eles já atuaram juntos em outras oportunidades e sabemos que, não apenas essa parceria, mas o entrosamento de todo o time virá como fruto de um ótimo trabalho. Em nome de toda a cidade, dou boas-vindas ao Brendle, esperamos fazer uma grande temporada juntos”, concluiu.