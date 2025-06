Suzano contrata o ponteiro Marcus Vinícius, do Norde Vôlei

O Suzano Vôlei acertou a contratação de mais um ponteiro para a temporada 2025/26. Trata-se de Marcus Vinícius, atleta de 23 anos que chega do Norde Vôlei, de Fortaleza (CE), para reforçar o ataque do clube do Alto Tietê, sendo o terceiro novo nome confirmado para mais um ano de atividades do time. O anúncio oficial, feito nesta sexta-feira (06/06), o confirma como o quarto ponteiro garantido pelos suzanenses para as disputas do Campeonato Paulista e da Superliga.

Uma das sensações de sua ex-equipe na última Superliga B, Marcus é natural de Campo Florido (MG) e, com 1,97m de altura, chega para ser um dos nomes de destaque nas pontas. Com passagens por projetos de base de equipes de renome nacional, como Minas Tênis Clube e Sesi-SP, onde fez sua estreia profissional, o jogador, que foi campeão brasileiro e paulista nas categorias Sub-19 e Sub-21, também atuou por times como Super Vôlei Santo André e Rede Cuca Vôlei antes de defender o Norde, equipe pela qual foi campeão da Superliga C de 2024. O mineiro ainda acumula experiências internacionais no voleibol europeu, tendo sido atleta do Aldebaran San Sadurniño, da Espanha, e do KV Golden Eagle Theranda, de Kosovo.

Agora, para a temporada 2025/26, Marcus integrará o Suzano Vôlei, onde fará mais uma campanha na primeira divisão nacional. Neste desafio, o jogador dividirá a ponta de quadra com os já confirmados Gabriel Pessoa e Gabriel Ostapechen, que estiveram na Capital do Vôlei ao longo da última temporada, e com Robert, outro dos reforços do clube do Alto Tietê. O quarteto estará sob o comando de Cezar Douglas, novo treinador da equipe, que também contará com o central Leo e nomes importantes como Sabino, Pedrosa, Bieler e Maicon Leite.

O atacante afirmou estar feliz em integrar um projeto que considera incrível, não apenas pela história, mas também pelo atual momento. “Será uma honra vestir essa camisa e contribuir com algo tão grandioso. Sou imensamente grato por ter essa oportunidade. A torcida pode ter certeza de que darei meu máximo a cada dia para alcançar os objetivos do grupo e orgulhar a cidade. Já estou ansioso para conhecer melhor toda a estrutura, o ambiente e, claro, sentir a energia dessa torcida apaixonada na Arena lotada”, comentou Marcus.