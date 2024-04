Suzano vai sediar campeonato de sumô neste domingo

Suzano vai sediar neste domingo (21) o 26° Campeonato de Sumô Nova Central, a partir das 8h30, na sede da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo (avenida Armando de Sales Oliveira, 444 - Parque Suzano). O evento é organizado pela Associação de Sumô Nova Central e conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A competição contará com a presença de lutadores de classes e categorias diversas, definidas por fatores específicos, como idade, experiência, peso e gênero. A expectativa é de que cerca de cem atletas participem do torneio, tanto de Suzano como de outras cidades do Alto Tietê e da Grande São Paulo.

Além do torneio, estão previstas apresentações que incluem um número de balé dos ex-atletas de sumô Henrique de Souza Bezerra e Leonardo Almeida Rodrigues e uma palestra explicativa sobre Seinenkai, grupo de jovens do Bunkyo de Suzano. Vale ressaltar que o evento é aberto a todos que queiram prestigiar.

A organizadora do campeonato, a lutadora e sensei Luciana Watanabe, destacou a importância do sumô para o esporte e para a cultura. “Será a estreia de muitos atletas em um torneio, uma oportunidade importante para divulgarmos ainda mais a cultura do sumô. Sem dúvida, será um dia especial tanto para quem vai competir quanto para quem estará nas arquibancadas”.

Já o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que o evento proporciona a chance de unir jovens e adultos na modalidade. "Trata-se de um esporte com alto nível técnico, que cultiva disciplina e garante diversão aos praticantes. A iniciativa pode despertar o interesse daqueles que assistem, incentivando-os a experimentar a prática do sumô. Por isso, temos grande satisfação em apoiar essa iniciativa”.