Enteado mata padrasto a facada em Poá

Um homem, de 40 anos, foi morto por seu enteado após uma discussão dentro de sua casa em Poá, na noite do último sábado (14). O crime ocorreu na Rua Formosa, no bairro Vila Bandeirantes.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entrou em uma briga com o suspeito, de 19 anos, que desferiu um golpe de faca no padrasto.



Após ser atingido, a vítima pediu socorro à esposa, que imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). .O homem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



O autor fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. Foram solicitados exames ao IML e o caso foi registrado como homicídio pela Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.