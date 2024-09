Operação contra o crime terá 2 mil policiais e 500 viaturas no Alto Tietê

O Alto Tietê fará, nesta sexta-feira (20), uma megaoperação contra o crime.

A ação terá reforço das polícias do ABC, de Guarulhos, de Osasco, além de Mogi das Cruzes. Será a partir das 15h30.

A ação batizada de “Operação Impacto Metropolitano - Alto Tietê” contará com perto de 2 mil policiais e 500 viaturas (1.950 PMs e 480 viaturas).

A ação contará com militares do Alto Tietê e dos demais Batalhões da Região Metropolitana. A revista da tropa ocorrerá na Avenida Senador Roberto Simonsen, número 90, no Jardim Imperador, no Parque Max Feffer, em Suzano.

“A operação faz parte do calendário regular de ações complexas e de grande envergadura do CPM (Comando de Policiamento Metropolitano), com o objetivo de aumentar a sensação de segurança da população local, controlar os indicadores criminais da região e combater tanto a criminalidade organizada quanto a comum”, informou a PM em nota.

O objetivo da operação é reforçar o policiamento ostensivo preventivo na região do Comando de Policiamento de Área Metropolitano Doze (CPAM-12), direcionando as ações para as localidades onde ocorrem diversos crimes a serem combatidos.

“A meta é inibir a atuação criminosa e aumentar a percepção de segurança da comunidade, além de reduzir os indicadores criminais, com ênfase nas atividades de prevenção secundária (polícia ostensiva), por meio da atuação conjunta dos diversos Programas de Policiamento Territorial e Unidades Especializadas”, complementou a PM em nota.

Segundo a polícia, a ação reunirá grupos operacionais de diferentes Unidades da Polícia Militar, incluindo Escolas Militares Superiores, Batalhões de Policiamento Especializado e Oficiais do Doutorado Profissional da Instituição, que atuarão como observadores do planejamento e da logística.