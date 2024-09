Doroti Izumi Prado, pastora e ex-funcionária do Diário de Suzano, morre aos 69 anos

Morreu nesta quarta-feira (18) a pastora Doroti Izumi Prado, ex-funcionária do Diário de Suzano, aos 69 anos, em São José dos Campos. A informação foi confirmada pela família de Doroti. A pastora estava em tratamento de um câncer, mas não resistiu.

Doroti trabalhou por 15 anos no Diário de Suzano, como encarregada do setor de assinaturas. Atualmente, ela vivia com a família no município do Vale do Paraíba.

O velório será realizado ainda nesta quarta-feira na Igreja Batista do Povo, em São José. Pela manhã desta quinta-feira (19), será feito o traslado do corpo para Suzano, onde será velado no Velório Municipal, a partir das 8 horas. O sepultamento será às 17 horas no Cemitério São Sebastião.

Doroti deixa o marido, filhos e netos.