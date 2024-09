Suzano Vôlei recebe Praia Grande de olho em vaga na semifinal do Paulista

O Suzano Vôlei volta às quadras para mais uma partida do Campeonato Paulista nesta sexta-feira (20/09), às 19 horas, contra o Esporte Clube Praia Grande na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), podendo garantir uma vaga nas semifinais do torneio estadual com uma rodada de antecedência. Os ingressos para o duelo desta sexta-feira podem ser retirados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Ocupando a vice-liderança do Paulista com 12 pontos em cinco jogos, o Suzano vem de triunfo sobre o Sesi Bauru, estando apenas a um tento do Vôlei Renata, atual líder, com 13. Já a diferença do time do Alto Tietê para o Praia Grande, primeira equipe fora da zona de classificação para o mata-mata, é de quatro pontos, ou seja, em caso de triunfo, os mandantes do duelo desta sexta-feira asseguram uma posição entre os quatro melhores do campeonato restando uma rodada para o término da primeira fase.

Para apoiar o Suzano na busca pela vaga na semifinal, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 anos podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O técnico Pedro Uehara, o Peu, afirmou que a classificação antecipada e a liderança geral são objetivos do Suzano, portanto, a equipe está focada em buscar a vitória contra o Praia Grande. “O time deles teve bons resultados nessa primeira fase, vencendo equipes importantes e tirando pontos dos nossos rivais diretos, por isso, sabemos que não será um jogo simples. Independentemente do adversário, trabalhamos firme durante a semana para dar o nosso melhor e buscar a vitória junto do nosso torcedor”, disse.

