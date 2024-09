Suzano bate Viapol Vôlei em São José e segue entre os líderes do Paulista 2024

O Suzano Vôlei foi a São José dos Campos (SP) e derrotou a equipe do Viapol Vôlei de virada por 3 sets a 1 (25x23 | 22x25 | 12x25 | 23x25) na noite da última sexta-feira (06/09). O resultado obtido no Ginásio Teatrão deixou a equipe do Alto Tietê entre as três primeiras do Estadual com nove pontos em quatro partidas.

O duelo contra os atuais supercampeões brasileiros começou com bastante equilíbrio, fato comprovado pela apertada vitória dos mandantes no set inicial por 25 a 23. Contudo, a partir da segunda parcial, os suzanenses deram um show de raça e força no Teatrão para dar início à reação rumo à vitória.

Forçando o erro dos joseenses, o Suzano se impôs com muita qualidade nos ataques e com um jogo defensivo consistente com o intuito de parar as investidas do time do Vale do Paraíba. A estratégia para abrir vantagem deu certo e os visitantes anotaram um 25 a 22, empatando o duelo que, àquela altura, era rodeado por toda a rivalidade entre dois dos representantes paulistas na Superliga Nacional.

O terceiro set, por sua vez, teve um Suzano implacável do começo ao fim da parcial. Vibrante e preciso, o time dirigido pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, não tomou conhecimento do Viapol para fazer um 25 a 12, virando o quente duelo não apenas em quadra, como no lado emocional. O bom desempenho e a tensão entre os atletas se repetiram na quarta etapa e, mais uma vez, os visitantes levaram a melhor: 25 a 23 para confirmar uma importante vitória por 3 sets a 1 no Teatrão.

O oposto Sabino, considerado um dos destaques do jogo, ressaltou que a partida foi muito disputada em quadra, mas o Suzano soube administrar os ânimos para ficar com a vitória. "Jogar fora de casa sempre tem esse lado da torcida estar contra, pressionando a cada ponto e pilhando os caras do outro lado, mas nós encaramos esse desafio pois sabíamos da importância de trazer os três pontos para casa", destacou.

Peu apontou que a valentia da equipe para não abaixar a cabeça nos momentos de dificuldade foi o que trouxe a vitória para Suzano. "Além de colocar em jogo o que treinamos durante a semana, o fator psicológico fez muita diferença em um jogo complicado como esse, pois o São José é um dos postulantes às vagas na semifinal. Pudemos fazer a nossa parte e, agora, viramos a chave para o jogo do próximo final de semana", disse o treinador.

O Suzano volta às quadras no próximo sábado (14/09), às 18 horas, contra o Sesi Bauru, na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos)