Suzano Vôlei anuncia o líbero Gian para a temporada 2023/24

O Suzano Vôlei anunciou a contratação do líbero Gian nesta sexta-feira (23/06). Com 34 anos, o novo reforço do Clube chega para ser um dos nomes mais experientes para a temporada 2023/24, com foco em voos ainda mais altos no Campeonato Paulista e na Superliga. Este é o oitavo nome confirmado para a segunda temporada da equipe na elite.

Contratado do Montes Claros América Vôlei, Gian é natural de Curitiba (PR) e já representou equipes importantes no cenário nacional ao iniciar sua carreira profissional no Banespa São Bernardo, tendo ainda integrado o Vôlei Um Itapetininga, atual Farma Conde Vôlei, de São José dos Campos. O líbero também soma experiência internacional com o Fonte do Bastardo Voleibol, de Portugal.

O atleta é o oitavo reforço confirmado pelo Clube para a nova temporada. O Suzano já havia anunciado a chegada do levantador Rodriguinho, dos ponteiros Vitor Baesso e Yago Dutra, além do central Lucas Fonseca. Fora estes, o central Judson, o ponteiro Daniel e o oposto Guilherme Sabino também tiveram permanência confirmada.

Gian comentou sobre a possibilidade de vestir as cores de Suzano, exaltando a conexão entre a cidade, seus torcedores e a modalidade. “Estou muito feliz com essa oportunidade, Suzano faz parte da história do vôlei brasileiro e agora, com esse novo projeto, vem chamando muita atenção. Eu chego para somar, escrever minha história e ajudar o time a seguir trilhando esse caminho de protagonismo que tanto merece”, comentou.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, afirma que a experiência de Gian eleva ainda mais o nível do elenco. “Estamos criando uma mescla entre atletas de alto potencial, que estão buscando seu espaço, junto a nomes consolidados que também vão contribuir em quadra. Se surpreendemos na última temporada, nossa expectativa é figurar entre os protagonistas na luta por títulos mais uma vez”, afirmou.