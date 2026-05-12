Suzano Vôlei anuncia técnico Nery Tambeiro para temporada 2026/27

Na manhã desta segunda-feira (11/05), o Suzano Vôlei anunciou a contratação do técnico Nery Tambeiro para o comando de seu plantel para a temporada 2026/27. O experiente treinador chega à Capital do Vôlei após três anos no Vôlei Guarulhos.

Natural de Porto Alegre (RS), o comandante de 57 anos é graduado em Educação Física pela Universidade Gama Filho e é pós-graduado em Treinamento Desportivo na mesma instituição, sendo técnico Nível III da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Nery acumula experiências notórias no esporte nacional, tendo se tornado um dos técnicos de maior renome do naipe masculino da modalidade no País. Seu primeiro trabalho enquanto técnico principal foi no Minas Tênis Clube, equipe que defendeu entre 2013 e 2022, conquistando uma Copa Brasil em seu ano de despedida, além de três vice-campeonatos da Superliga. Já entre 2023 e 2026, o novo comandante do Suzano foi treinador do Vôlei Guarulhos, tendo conquistado o Campeonato Paulista de 2023. Em 2024, foi vice-campeão da Copa Brasil e 3º colocado na Superliga.

O trabalho de Nery é laureado de grande prestígio não apenas entre clubes, mas também na esfera internacional, em especial por seu trabalho no desenvolvimento de jovens talentos. O destaque obtido nos anos de Minas e Guarulhos lhe rendeu convites para treinar equipes de formação da Seleção Brasileira, entre elas as categorias Juvenil, na qual conquistou o 4º lugar no Mundial da categoria em 2017; e a Seleção Sub-23 de Novos, projeto no qual foi campeão pan-americano em 2025.

O novo técnico afirma que a equipe que está sendo formada e será anunciada ao longo das próximas semanas será competitiva, tendo como objetivo seguir ganhando cada vez mais terreno entre os times de elite do voleibol brasileiro. “Suzano é um marco na minha vida profissional, é um time de muita tradição e que deve jogar em condições de igualdade contra as grandes forças do voleibol brasileiro. Junto do nosso elenco, vamos trabalhar para elevar Suzano a um lugar de maior destaque no cenário nacional. Não mediremos esforços para levar o Suzano e sua fanática torcida a grandes conquistas nesta temporada”, afirmou Nery.