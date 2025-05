Suzano Vôlei confirma renovação do oposto Guilherme Sabino

O Suzano Vôlei oficializou a renovação de contrato do oposto Guilherme Sabino nesta sexta-feira (23/05), garantindo assim a manutenção de um de seus principais nomes ao longo das últimas temporadas. Aos 23 anos, o atleta da Seleção Brasileira foi destaque na campanha semifinalista do Clube do Alto Tietê na Superliga e, por mais um ano, fará parte do elenco suzanense.

Indo para a sua quinta temporada na cidade, Sabino é um dos remanescentes da estreia do Suzano Vôlei, ainda em 2021. Desde então, o atleta de Lorena (SP) é peça fundamental dos grandes momentos da história do Clube, incluindo os títulos da Superliga C (2021) e da Superliga B (2022), das campanhas semifinalistas das Superligas de 2022/23 e 2024/25, bem como da Copa Brasil (2023) e dos vice-campeonatos estaduais de 2023 e 2024.

A trajetória de destaque na saída de rede suzanense rendeu reconhecimento nacional ao oposto. Com atuações de renome ao longo da última temporada, Sabino foi convocado pelo técnico Bernardinho para a Seleção Brasileira e está inscrito para a disputa da Liga das Nações deste ano.

O jovem oposto afirmou estar muito contente com a renovação para mais uma temporada, prometendo muita dedicação dentro e fora de quadra. “Estou muito feliz em poder continuar no time e na cidade, viemos de uma boa temporada e vamos seguir trabalhando para evoluir. Vou fazer o meu melhor para ajudar o grupo na luta pelos objetivos da temporada, vamos com tudo junto da torcida suzanense”, reforçou.