Tite faz mistério sobre time que enfrentará o Catar

O técnico Tite, da Seleção Brasileira, não divulgou o time que participará do amistoso desta quarta-feira (5), às 21h30, contra o Catar, em Brasília. Dos titulares, ele confirmou dois nomes: o goleiro Ederson e o atacante Gabriel Jesus.

A seleção realizou na segunda-feira (3) o seu penúltimo treino deste período de preparação para a Copa América na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). As atividades em campo foram debaixo de chuva, mas com o grupo se dedicando intensamente ao trabalho.

O treino do dia terminou com uma sessão de bolas aéreas, já projetando o estilo de jogo da equipe do Catar. O auxiliar técnico Cleber Xavier acredita que a equipe árabe, uma das convidadas ao lado do Japão, será uma surpresa na Copa América.

“É um adversário forte ao nosso entender. Campeão da Copa da Ásia. É um time bem treinado. Estudamos com profundidade o Catar. Eles serão uma surpresa na competição e esse jogo será uma chance de analisarmos como está o jogo da nossa equipe”, disse.

O último treino da seleção brasileira na Granja Comary será nesta terça-feira (4) às 15h. Os 15 primeiros minutos serão abertos à imprensa. A delegação deixa o Centro de Treinamento às 19h15. O voo para Brasília está previsto para decolar do aeroporto do Galeão às 21h30.

Antecipação

O goleiro Cássio vai antecipar a apresentação para esta terça-feira (4) e estará à disposição da comissão técnica para o amistoso contra o Catar. O terceiro goleiro será Phelipe, do Grêmio. O jogador trabalhou com Taffarel e Ederson durante toda a preparação na Granja por conta das ausências de Alisson e Cássio nessa etapa.

Campeões da Liga dos Campeões, jogando pelo Liverpool, no último sábado (1°), o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino não conseguiram embarcar para o Brasil e por conta das dificuldades de logística se apresentarão à seleção brasileira no dia 6 em Porto Alegre (RS). O amistoso contra Honduras está marcada para o dia 9, no Beira-Rio.