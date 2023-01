Usac enfrenta o Marília neste sábado no Suzanão pela Série A-3 do Paulista Jogo será às 15 horas no Suzanão

Por Da redação 28 JAN 2023 - 09h00

Suzanão vai receber a segunda partida do Usac no Paulistão A-3 neste sábado Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano O União Suzano Atlético Clube (Usac) entra em campo neste sábado para enfrentar o Marília, pela terceira rodada do Paulistão Série A-3. O jogo será às 15 horas no Suzanão. O Usac vem de um empate e uma derrota na competição. Na estreia, que ocorreu na sexta-feira, 20, o Javali das Palmeiras enfrentou o Barretos fora de casa e ficou no 0 a 0. A equipe de Suzano chegou a ter um gol anulado e um lance bastante duvidoso ao 35 minutos do segundo tempo, quando Jeovan Botelho arriscou de fora da área. A bola passou entre as pernas do goleiro, que a puxou depois. A dúvida foi se a bola entrou toda ou não, mas o gol não foi dado. Na segunda rodada o time recebeu a Matonense. O gol da vitória foi marcado aos 37 minutos do segundo tempo por Yago Richard, que completou cruzamento na medida feito por Matheus Jesus.

