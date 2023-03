Usac joga contra o São Bernardo nesta quarta-feira

O União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrenta nesta quarta-feira (01) o Esporte Clube São Bernardo, às 15 horas, no Suzanão.

O Usac vem de derrota para o Votuporanguense por 2 a 1 no último domingo (26). Com o placar, o União Suzano caiu de 7º para 8º colocado no Campeonato Paulista da Série A3.

Os gols foram marcados por Diego Luis, para o Votuporanguense, logo aos 2 minutos. O Usac empatou com Renan Henrique aos 3 minutos da segunda etapa. E Victor Cesar deu a vitória aos donos da casa.

O União Suzano tem 14 pontos, um a menos do que São José e Rio Preto, respectivamente o 6º e 7º colocados do campeonato.