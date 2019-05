Usac se prepara para encarar o líder Flamengo-SP

Após goleada sofrida por 6 a 0 para o Mauaense, na última sexta-feira, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, pela 2ª Divisão do Campeonato Paulista, o União Suzano Atlético Clube (Usac) se prepara para enfrentar o líder do Grupo 6, o Flamengo-SP. O jogo, que valerá a liderança da chave, será no domingo, às 10 horas, no Estádio Municipal Antonio Soares de Oliveira, conhecido como Ninho do Corvo.

Segundo o presidente do Usac, João de Oliveira, o Baleia, o time folgou no último sábado e domingo. Os jogadores voltaram aos trabalhos na segunda-feira, quando realizaram um trabalho físico no campo do Monte Cristo.

Na terça-feira, os trabalhos priorizaram toques curtos, e foi realizado no campo 13 de Maio. Já nessa quarta-feira, o treino foi pela manhã, também no campo 13 de Maio.

Nesta sexta-feira, 23, pela manhã os atletas realizarão um trabalho coletivo no campo do Cruz de Malta, localizado dentro do Parque Municipal Max Feffer. O treino deve começar às 9h30.

Ainda segundo o presidente, amanhã, o time realizará o treino preparatório para a próxima partida. Já no sábado, um último trabalho será realizado, provavelmente no campo do Monte Cristo ou no campo do Reunidos. Esse trabalho será realizado pela manhã.