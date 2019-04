Usac vence a 3ª partida consecutiva sem tomar gols e se isola ainda mais na liderança da Segundona

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu a terceira partida consecutiva no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Lidera isolado o Grupo 6 com 9 pontos. A vitória, desta vez, aconteceu na manhã deste domingo (21). Com gol de Vitor Santiago aos 28 minutos do primeiro tempo, o Javali das Palmeiras – apelido do Usac - venceu o Jabaquara, jogando fora de casa, em Santos, por 1 a 0.

O time agora se prepara para a quarta partida pela Segundona, que será em casa na próxima sexta-feira (26 de abril), às 19horas, contra o Mauá FC. O jogo será no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Na manhã deste domingo, o jogo contra o Jabaquara foi bastante disputado. Mas, o Usac marcou logo no primeiro tempo e conseguiu controlar o placar até o final.

Com um meio de campo bastante marcador, o time suzanense deixou poucas chances ao time adversário.

Em casa, na semana passada, o Usac já havia estreado com vitória por 2 a 0 contra o Flamengo-SP e espera repetir mais uma vitória na próxima sexta-feira. Seria a quarta consecutiva. O time comandado pelo técnico Luiz Carlos Cavalheiro ainda não tomou gol na competição. É a melhor defesa de todo o campeonato.