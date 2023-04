Usac vence por 3 a 1 o Grêmio Prudente e encaminha classificação no Paulistão Série A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu o Grêmio Prudente por 3 a 1 de virada e encaminha a classificação para a terceira fase do Campeonato Paulista Série A3. O Javali das Palmeiras está em segundo lugar e depende apenas de si, na última rodada, para avançar.

O clube enfrenta o São José neste sábado, às 19 horas, fora de casa. Uma vitória simples garante a classificação.

O Jogo

A partida desta quarta-feira era decisiva para o time de Suzano, que precisava vencer. Mas saiu atrás. Vandison fez 1 a 0 para os visitantes. Os clubes já haviam se enfrentado nesta fase, e o Usac perdeu por 3 a 1. A história parecia se repetir.

Após o gol dos visitantes o Usac reagiu na partida e começou a pressionar o adversário. Aos 23 minutos, em triangulação, o Usac conseguiu boa jogada e cruzou para a área, mas a zaga rebateu. No mesmo lance, Gabriel Mendes driblou, mas chutou para fora.

Aos 25 minutos, Renan Henrique constrói jogada e Guilherme Lobo chega chutando para fora.

Aos 37 minutos, Patrick fica com a bola na cara do gol, sem goleiro, mas chuta em cima do zagueiro do Prudente.

Na volta do segundo tempo o usac voltou com a pressão e dessa vez concluiu em gols.

Logo aos 2 minutos de jogo, Renan Henrique recebe bola ajeitada de cabeça na marca do pênalti e chuta com categoria para empatar a partida.

O Usac seguiu pressionando e aos 4 minutos perdeu lance com Agostini. Mas aos 14 minutos virou com Guilherme Lobo. O Usac roubou a bola, partiu em contra-ataque fulminante, tocou para o meio da área e Lobo chegou chutando.

O terceiro gol saiu aos 36 minutos, após Bruno Miranda cruzar para a área e o zagueiro escorar para a própria rede.

O Usac enfrenta o São José no fim de semana.