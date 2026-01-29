Usac visita Portuguesa Santista pela 2ª rodada do Paulista Série A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) visita a Portuguesa Santista nesta quinta-feira (29), para jogar pela 2ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026. A partida acontece às 20 horas no Estádio Ulrico Mursa e será transmitida no YouTube do Paulistão.

Inicialmente, o confronto estava marcado para esta quarta-feira (28), às 20 horas, mas foi remarcado por conta da marcação do jogo entre Corinthians e Bahia para o mesmo dia e horário na Vila Belmiro.

O União Suzano tenta se recuperar na competição após perder para o Desportivo Brasil, por 1 a 0, na primeira partida do ano, que aconteceu no sábado (24), no Suzanão. Com o resultado, o Usac está na zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação.

Os oito melhores colocados passam para a próxima fase, enquanto os dois últimos caem para a Série A4. Ainda faltam 14 partidas a serem jogadas.

A partida contra o Desportivo Brasil foi marcada por uma polêmica de arbitragem. Após o término do confronto com derrota pelo Usac, o presidente, Everton Oliveira foi às redes sociais reclamar de um pênalti não marcado para o time suzanense.

“Muito pênalti”, escreveu o presidente com o vídeo. No lance, é marcada uma falta na entrada da área para o Usac. A reclamação é de que a infração tenha acontecido dentro da área.

“Todos nós precisamos estudar, nos capacitar, executar os cursos para estar trabalhando. A nossa arbitragem necessita seguir a mesma linha. O erro é humano, mas quatro errarem simultaneamente é um absurdo e um desrespeito com todos os envolvidos”, desabafou Thiago Constância na ocasião.