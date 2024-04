LANCE LIVRE 14-04-2024

Regularização de títulos

Eleitores do Alto Tietê têm um mês para regularizar a situação eleitoral, solicitar a transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais.



8 de maio

Após o dia 8 de maio, o cadastro do eleitorado estará fechado para a organização das eleições municipais deste ano.



Campanha

Para reforçar esse alerta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lança, em rede nacional de rádio e televisão, nova campanha, com o mote “Título na mão é sossego na eleição”.



Conscientização

A ação busca conscientizar as eleitoras e os eleitores sobre a importância de regularizar o documento para poder votar com tranquilidade nas Eleições Municipais 2024, marcadas para 6 de outubro (primeiro turno).



Caep

A inauguração da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), em Suzano, reuniu, na semana passada, o secretário estadual de Segurança, Guilherme Derrite, e o comandante-geral da PM, Cássio Araújo de Freitas.



Única região

O comandante-geral da Polícia Militar citou que o Alto Tietê é a única região que circunda a Capital e que não possuia um batalhão especial. Ele afirmou que a ideia, com a unidade da companhia, é equilibrar todos os comandos da corporação no Estado. “Começamos a conversar sobre a necessidade de Baep aqui assim que assumi o Comando Metropolitano”.



Ações realizadas

O secretário Derrite citou as recentes ações realizadas, enalteceu as equipes da corporação e garantiu que o crime organizado “não terá espaço” em São Paulo. “O Baep é uma grande iniciativa da Polícia Militar e a expansão dele tem sido um sucesso. Esse mesmo Caep aqui esteve na “Operação Verão III” e cumpriu com a missão”, afirmou.