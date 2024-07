LANCE LIVRE 23-07-2024

Convenções

Até o dia 5 de agosto, os eleitores das cidades do Alto Tietê vão ter ideia de quem serão os candidatos a prefeito.



Eventos

Os eventos, que definem os nomes, tiveram início neste sábado (20) com a escolha de candidatos em Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquá.



16 de agosto

Com os nomes definidos e registrados, o dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa.



Calendário

De acordo com o calendário das Eleições Municipais de 2024, o dia 15 de agosto é a data final para que os partidos políticos, as federações e as coligações apresentem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador.



Pedido

O pedido deve ser feito perante o respectivo juízo eleitoral da circunscrição na qual a candidata ou o candidato pretende disputar o pleito.



Greve

A greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não impactou significativamente os serviços prestados à população, o órgão reforçou as orientações a quem precisar de determinados atendimentos. A informação é da entidade por meio da Agência Brasil.



Meu INSS

Segundo o instituto, mais de 100 serviços podem ser agendados por meio do site Meu INSS; pela plataforma de mesmo nome, que tem versão para celular (app) ou pela central de atendimento telefônico 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7 às 22 horas.