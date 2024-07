LANCE LIVRE 25-07-2024

Zé Louquinho

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou da convenção do PL em Aparecida (SP) na ququal foi confirmada a candidatura de José Luiz Rodrigues, o Zé Louquinho. O vice será o Professor Wesley.





Deputados

Ashiuchi estava ao lado dos deputados Marcio Alvino (federal) e Marcos Damásio (estadual), além do chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo.





Mensagem

“Ao amigo Zé Louquinho, deixo meus parabéns por todo o trabalho e desejo ainda mais força nesta caminhada, que certamente será de muito sucesso”, disse o prefeito.





LDO do Estado

O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta quarta-feira (24) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, documento que elenca as metas, prioridades e dispõe sobre critérios e normas que garantam o equilíbrio das receitas e despesas do Orçamento do Estado.





Recursos

Para o próximo ano, o Governo Estadual prevê uma arrecadação de R$ 339,8 bilhões, um crescimento de 6% na comparação com a receita projetada na LDO do ano passado para 2024, de R$ 320,2 bilhões. Esta previsão inicial pode sofrer variação até o fechamento do Orçamento para o próximo ano.





Alto Tietê

O Alto Tietê será beneficiado com os recursos previstos pelo Estado por meio de obras. O texto sancionado por Tarcísio vai orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define como será aplicado o Orçamento do Estado durante o ano seguinte.