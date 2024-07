LANCE LIVRE 26-07-2024

Sites da Prefeitura e Câmara

Foi publicada em edição extra desta quarta-feira (24) do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo a lei que trata sobre a inclusão, nos sites oficiais da Prefeitura e da Câmara de Suzano, dos serviços de proteção à mulher vítima de violência.



180 dias

Os poderes Executivo e Legislativo têm um prazo de 180 dias para atender à legislação.



Inclusão de ícones

A lei prevê a inclusão de ícones de acessos rápidos com a relação de instituições e serviços oferecidos na cidade à mulher vítima de violência por distrito, como por exemplo a Delegacia da Mulher, serviços de saúde especializados para o atendimento de casos de violência contra a mulher, centros de defesa e convivência da mulher e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, juizados de violência doméstica e familiar e órgãos da Defensoria Pública e do Ministério Público. A lei é de autoria do vereador Rogerio Castilho.



‘Suzano da Esperança’

A Federação Suzano da Esperança realizará sua convenção no próximo sábado, 27 de julho, no Cineteatro Wilma Bentivegna, situado na Rua Paraná, 70 - Jardim Paulista, Suzano - SP. O evento terá início às 17h.



Oficializa

A convenção oficializa a chapa de vereadores e dos candidatos a prefeito e vice, Walmir Pinto e Tarcisio Boaventura, respectivamente. Além disso, será formalizada a coligação com o partido Solidariedade para as próximas eleições.



Walmir

Walmir Pinto, destaca a importância do evento. “Nossa convenção será um momento para mostrar a força do time do Lula em Suzano e reafirmar nosso compromisso com o povo e com a cidade. A importância de Suzano requer um candidato com experiência, coragem e compromisso”.