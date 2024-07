LANCE LIVRE 24-07-2024

Mais convenções

As convenções partidárias prosseguem nas cidades do Alto Tietê para confirmação de nomes dos candidatos a prefeito.



PSOL/Rede e PDT

Em Suzano, na sexta-feira, às 18h30, está marcada a da Federação PSOL/Rede e do PDT, na Rua José da Costa Conceição, 65, Centro, para confirmar a candidatura do advogado Caian Zambotto (prefeito) e Célia Bortoletto (vice).



Movimento ‘Muda Poá’

Em Poá, o Movimento ‘Muda Poá’ realiza convenção partidária para homologar a candidatura de Saulo Souza (PP) a prefeito. O evento acontecerá no sábado (27/07), no salão La Capella, a partir das 13h30. Contará com a presença do presidente estadual do Partido Progressistas, o deputado federal Maurício Neves, e do presidente nacional da legenda, o senador Ciro Nogueira.



Nome do vice

Na ocasião, Saulo Souza apresentará o nome do pré-candidato a vice-prefeito que vai compor a chapa majoritária para a eleição de outubro.



TCE

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) aponta que, em um ano, houve um aumento de 54% de municípios paulistas que acumularam gastos excessivos com pessoal.



Plataforma Visor

De acordo com os dados da Plataforma Visor (Visão Social de Relatórios de Alertas), apurados do Segundo Bimestre/Primeiro Quadrimestre de 2024, 96 Prefeituras foram alertadas pelo TCESP por gastos excessivos com pessoal.



Relação

A relação — com os municípios e entes, nome dos gestores responsáveis, números de processos no TCE-SP e os referidos incisos alertados — foi publicada por meio do Comunicado SDG n.º 38/2024, na edição de 05 de julho de 2024, no Diário Oficial do Tribunal de Contas.