Lance Livre 01-05-2019

A Comissão de Acompanhamento dos trabalhos da Santa Casa de Misericórdia de Suzano foi na manhã de ontem até a unidade de saúde para solicitar documentação referente a funcionários e contratos. As informações são da assessoria de imprensa da Câmara.

O presidente da comissão, o vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado, foi para o local acompanhado dos vereadores Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza; Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans; e Lisandro Frederico (PSD).

Eles foram recepcionados pelo interventor da Santa Casa, Rosvaldo Cid Cury. Documentos foram entregues à comissão para análise.

A presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, publicou a lei municipal que institui em Suzano a Semana das Políticas Públicas da Assistência Social.

A legislação é de autoria do parlamentar Lisandro Frederico (PSD) e foi aprovada pelo Legislativo no mês passado.

De acordo com a lei, a Semana das Políticas Públicas da Assistência Social será comemorada todos os anos na semana de 15 de maio, quando se celebra o Dia do Assistente Social. A data passa a integrar o calendário oficial de eventos do município.

A legislação prevê que, durante a Semana das Políticas Públicas da Assistência Social, os poderes Executivo e Legislativo de Suzano ficam autorizados a promover eventos, palestras, campanhas e aulas, com o objetivo de gerar reflexão, agilização, comemoração e conscientização acerca da Assistência Social. O município também poderá fazer parceria com a iniciativa privada e organizações não governamentais para promover as ações.