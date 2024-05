LANCE LIVRE 01-05-2024

Trocas de secretários

As eleições municipais deste ano são as principais responsáveis pela quantidade de troca de secretários municipais neste período do ano nas prefeituras.



Disputa

A maioria deixou o cargo para disputar cargos nas câmaras.



Substitutos

Os prefeitos buscam fazer as trocas dos chefes das pastas por um substituto que mantenha os serviços em andamento.



8 dias

Os eleitores do Alto Tietê têm exatamente 8 dias para tirar o título de eleitor para votar nas Eleições Municipais de 2024.



Diretamento nos cartórios

É preciso requerer o documento diretamente no cartório eleitoral mais próximo, inclusive para realizar a coleta da biometria. O dia 8 de maio também é a data-limite para regularizar a situação eleitoral, pedir a transferência de domicílio ou atualizar dados cadastrais na Justiça Eleitoral. Após isso, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização da logística de votação do pleito.



Lei das Eleições

Conforme estabelece a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência de domicílio, entre outros pedidos, pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da votação. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro.



Conselhos de Educação em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, a União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, seccional São Paulo (UNCME/SP) e o Conselho Municipal da Educação realizam, nesta quinta-feira (2), às 18 horas, a abertura do XXVIII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Educação de São Paulo. O tema deste ano é "O inimaginável, o sensível e o pluridiverso do fantástico mundo das infâncias: reflexões necessárias à ação conselheira".