Lance Livre 01-06-2019

Armando da

Farmácia

O ex-prefeito de Itaquá, Armando Tavares Filho (PR), o Armando da Farmácia, concedeu entrevista, ao vivo, ontem ao DS.

Ações e projetos

Durante pouco mais de meia hora relembrou das ações e projetos na época em que foi prefeito (2005-2012) e respondeu aos questionamentos sobre processos que responde na Justiça.

Denúncia

Em um deles, segundo Armando, foi inocentado. Trata-se da denúncia sobre suposta aquisição de imóveis, como uma casa em Itaquá, uma em Arujá e nove fazendas no Estado da Bahia.

Provas?

O ex-prefeito garantiu que não houve provas sobre essas acusações.

2020

Ele disse também que vai tentar se candidatar como pré-candidato a prefeito em 2020. Caso não consiga deve indicar seu filho, o vereador Armando Neto. A entrevista completa deve ser publicada no próximos dias, mas pode ser acompanhada no portal do DS.

Criativa do Estado

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado publicou os regulamentos de doze categorias do programa #ProACExpressoEditais2019, que contemplam projetos nas linhas de teatro, dança, eventos e festivais, público infanto-juvenil, circo, artes visuais e música.

Inscrições

As inscrições começam na próxima segunda-feira (3), pela internet, e estarão disponíveis pelo prazo de 45 dias.

Vale destacar que os interessados poderão inscrever as propostas indicando o valor requerido.

Valores fixos

Não há valores fixos; cabe a cada proponente, dentro do teto estabelecido, manifestar o valor pleiteado.

Projetos

selecionados

Os projetos selecionados nas linhas de circulação integrarão o novo programa #CircuitoSP, que levará dezenas de espetáculos de qualidade para cidades do interior e do litoral, com ações complementares de formação e capacitação.