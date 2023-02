LANCE LIVRE 02-02-2023

Deputados da região tomam posse

Os 513 deputados eleitos para a 57ª legislatura (2023-2027) da Câmara dos Deputados foram empossados nesta quarta-feira, em sessão no Plenário Ulysses Guimarães. Três deputados, eleitos pelo Alto Tietê, tomaram posse: Marco Bertaiolli (PSD), Marcio Alvino (PL) e Rodrigo Gambale (Podemos).



Eleições do novo presidente

Mais tarde, às 16h30, ocorreu a eleição do novo presidente da Câmara e da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024.



Chamada nominal

De acordo com informações do portal da Câmara, em chamada nominal por Estado, cada um dos parlamentares respondeu “assim o prometo” após a leitura do juramento de posse: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.



Apresentação de material escolar

Em reunião com vereadores da Câmara de Mogi, o prefeito Caio Cunha (Podemos) apresentou uniformes, materiais escolares e chromebooks.



Alunos e professores

O material será entregue para os alunos e professores da rede municipal de Mogi. “Itens com qualidade e tecnologia para tornar o aprendizado das nossas crianças cada vez melhor. Os chromebooks trazem a informatização e modernização da Educação em Mogi”, disse o prefeito.



Indústria Digital

Uma parceria inédita da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Senai, Sebrae e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) vai levar capacitação e assessoria para os empresários de Ferraz de Vasconcelos.



Ação focada

A ação é focada para o setor da indústria e empresários de pequeno porte e faz parte da Jornada de Transformação Digital. O evento de apresentação aconteceu na manhã desta terça-feira, 31, no auditório da Faculdade de Tecnologia (Fatec).