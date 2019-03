Lance Livre 02-03-2019

Câmara faz série nas redes sociais

A Câmara de Suzano iniciou uma série em suas redes sociais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A informação é da Assessoria de Imprensa do legislativo.

Fonte de pesquisa

Utilizando como fonte de pesquisa o livro “Histórias de ninar para garotas rebeldes: 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias”, de Elena Favilli e Francesca Cavallo (2017, V&R Editoras), as postagens trazem perfil de mulheres que fizeram a diferença em suas áreas de atuação.

Proposta

A proposta é que a série inspire mulheres de todas as idades, além de homenagear grandes personagens da história mundial, que nem sempre tiveram seu valor reconhecido pela sociedade.

Sextas-feiras

As postagens serão feitas nas sextas-feiras do mês de março. Para acompanhar, basta acessar as redes sociais da Câmara de Suzano: facebook.com/camarasuzano, twitter.com/Suzano_camara e instagram.com/camarasuzano.

Próxima sessão

A Câmara vota na próxima quarta-feira (6), às 18 horas, o projeto de lei de autoria do vereador Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol, que busca tornar a associação Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (INDS) uma entidade de utilidade pública.

Medalha

"Vereadora Augustinha Raphaela Maida Molteni" é o nome da medalha proposta em projeto de autoria da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia.

Primeira mulher

no legislativo

No texto do projeto, Gerice explicou que decidiu honrar a história da primeira mulher que ocupou uma cadeira na Câmara, por isso o nome Augustinha Raphaela Maida Molteni.

Dia 8 de março

"Como forma de marcar este dia (8 de março) e homenagear as mulheres, nada mais justo do que instituir a solenidade para esta data e lembrar da primeira vereadora da cidade de Suzano".