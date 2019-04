Lance Livre 02-04-2019

98.8%

A qualidade dos serviços oferecidos pelo Poupatempo alcançou 98,8% de aprovação dos usuários, segundo a pesquisa anual de satisfação realizada pela empresa P2A Gestão em Informação. A informação foi divulgada no site do Governo do Estado.

Elogio

Os entrevistados elogiaram principalmente o bom atendimento e o respeito ao cidadão. Para 99,5% dos entrevistados, o Programa Poupatempo é “um orgulho para São Paulo”.

7.300

Foram entrevistados 7.300 cidadãos em todas as unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo entre novembro e dezembro de 2018. Para 78,8% dos entrevistados, o serviço foi ótimo e 19,9% disseram que foi bom.

Postos

O levantamento mostrou que 34 dos 73 postos Poupatempo tiveram 100% de aprovação: Americana, Andradina, Araçatuba, Araras, Barretos, Bauru, Caieiras, Campinas Shopping, Carapicuíba, Catanduva, Cidade Ademar, Franca, Guaratinguetá, Itapetininga, Itapeva, Itaquaquecetuba, Itu, Jundiaí, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Ourinho, Penápolis, Ribeirão Preto, Santo Amaro, Santos, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sertãozinho, Suzano, Tatuí e Tupã.

20 unidades

Outras 20 unidades alcançaram 99% de ótimo e bom na pesquisa contratada pela Prodesp, empresa que faz a gestão do Programa Poupatempo.

Elemento humano

O elemento humano, segundo a pesquisa, foi melhor avaliado que a estrutura física, mas o índice de satisfação em todas as categorias pesquisadas reflete elevados níveis de excelência.

Missão

Com a missão de atender a todos os cidadãos com eficiência e cortesia, o Poupatempo realiza pesquisas anuais para saber a opinião dos usuários, segundo o governo etsadual.

Prodesp

A Prodesp, estatal de tecnologia da informação, utiliza os resultados das pesquisas para aperfeiçoar o atendimento através de capacitação, treinamento, melhoria de processos e investimento em novas tecnologias.