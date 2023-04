LANCE LIVRE 02-04-2023

Reunião da Saúde

Junto com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou de reunião com o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva.



HC

Segundo o prefeito, na oportunidade, o secretário “anunciou um presente para a cidade”. “Chegamos na reta final para abertura do Hospital Regional do Alto Tietê, no prédio do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, na Vila Amorim”, disse Ashiuchi.



Média e alta

complexidades

O HC servirá para atendimento de média e alta complexidades, similar ao Hospital Luzia de Pinho Melo, segundo o prefeito. Ele disse que neste momento o chamamento para contratação da empresa que vai fazer gestão da futura unidade está quase finalizado.



Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado prorrogou até o dia 15 de abril o fim da Operação Chuvas de Verão 2022/2023, para os 177 municípios que fazem parte do PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil), por causa da previsão de uma frente fria na primeira quinzena do mês, que pode acarretar fortes chuvas em todas as regiões. Na lista estão incluídas as cidades do Alto Tietê.



Operação

A operação teve início em 1º de dezembro de 2022 e terminaria nesta sexta-feira (31). A decisão foi tomada em conjunto com todos os coordenadores e diretores das Defesas Civis estaduais e regionais, IPA (Instituto de Pesquisa Ambiental) e IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica).



Comitê

“Ao ouvir todos os membros do Comitê, decidimos pela continuidade por mais 15 dias, pois entendemos que é importante termos a plena condição de darmos pronta resposta aos municípios diante de alguma ocorrência em virtude das chuvas”, explicou o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira.



400 ocorrências

Durante a operação foram registradas 400 ocorrências, que resultaram em 98 mortes, cinco pessoas desaparecidas, 58 feridas, 20.025 desalojados e 3.410 desabrigados.