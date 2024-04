LANCE LIVRE 02-04-2024

Desfile cívico

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse, em entrevista ao vivo ao DS, da possibilidade de realização do desfile cívico no dia 7 de setembro ou no final do ano nas festividades de Natal. “No aniversário não ocorreu porque esse é um mês de entregas de obras e outras atividades”, justificou o prefeito.





OAB de Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB de Suzano) promoverá nesta quarta-feira (3) um plantão extraordinário da Assistência Judiciária, contando com atendimento aberto ao público em geral, mas especialmente dedicado às Pessoas com Deficiência (PCDs).





Ação

A ação gratuita será das 13 às 17 horas no Centro Universitário Unipiaget. A atividade será promovida por meio das comissões de Direito da Pessoa Com Deficiência (PCDs), da Assistência Judiciária (AJ), dos Acadêmicos de Direito e de Cultura.

Mês de abril

A ação também ocorre em alusão às datas do calendário inclusivo vigente, sendo que o mês de abril é marcado por uma série de datas que visam reforçar o compromisso da sociedade na luta por mais inclusão e conscientização.





Datas

Entre as datas estão o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo (02/04), o Dia Nacional do Sistema Braile (08/04), o Dia Nacional da Educação do Surdo (23/04), o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais- Libras (24/04) e o Dia Internacional do Cão-Guia (28/04).





Presidente

De acordo com o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, a ação é de suma importância perante o papel da OAB na sociedade. “Nossa Assistência Judiciária realiza um grande trabalho em Suzano e, nesta ação específica, teremos um plantão extraordinário em parceria com o Unipiaget, acolhendo demandas do público em geral, mas especialmente das Pessoas com Deficiência”, disse.