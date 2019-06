Lance Livre 02-06-2019

Acusações

criminais

Com a maior renovação desde a eleição de 1994, a nova Câmara registra uma queda acentuada no número de deputados com acusações criminais. Levantamento do Congresso em Foco mostra que caiu de 178 para pelo menos 93 o total de integrantes da Casa suspeitos de crime, uma redução de mais de 46% no período de um ano.

Corrupção

Corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra a Lei de Licitações e eleitorais estão entre as acusações mais recorrentes. Também há casos isolados, como violência doméstica, estelionato e tortura.

Redução

Essa redução pode ser atribuída, em parte, ao elevado número de deputados que estreiam na vida pública. Pelo menos 118 dos 513 nunca exerceram qualquer mandato político.

Efetivo policial

Efetivo policial, feminicídio e orçamento para a área da segurança pública foram alguns dos temas abordados pelo secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos na quarta-feira (29/5), em reunião conjunta das comissões de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários e de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. As informações são do site da assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa.

Objetivo

O objetivo do encontro foi receber o balanço do quadrimestre da Pasta e esclarecer dúvidas dos deputados sobre o tema.

82 mil policiais

Segundo informações da assembleia, Camilo informou que a secretaria conta com um efetivo policial de cerca de 82 mil policiais militares, 24 mil policiais civis e 3,5 mil policiais técnico-científicos, explicando que, apesar de parecer ser um grande número, ainda demonstra ser insuficiente.

21 mil novos

Segundo a assessoria de imprensa, o secretário afirmou que é necessário a contratação de aproximadamente 21 mil novos policiais para complementar o quadro. "É importante que os deputados saibam, e quanto a isso o governador está ciente”.