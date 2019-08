Lance Livre 02-08-2019

PT promove

debate

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Ferraz de Vasconcelos promove no sábado, dia 3 de agosto, às 16 horas, um debate sobre a situação da Educação Pública na cidade e no Estado de São Paulo.

Sindicato

A atividade será na subsede do Sindicato dos Vidreiros (Rua Lourenço Paganucci, 71 - Centro – em frente à estação de trem de Ferraz) e contará com a participação da deputada estadual e presidente da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Maria Izabel Azevedo Noronha, a Professora Bebel (PT-SP), e do presidente estadual da CUT-SP e professor, Douglas Martins Izzo.

Série

De acordo com a direção do PT ferrazense, este será o primeiro de uma série de debates temáticos que serão realizados na cidade com objetivo de melhorar a intervenção dos filiados, vereadores e quadros políticos do partido nas discussões sobre temas relevantes na sociedade.

Reforma da

Previdência

O impacto de não incluir os municípios na Reforma da Previdência – em números – foi mostrado pelo Valor Econômico, por meio da matéria ‘Ficar fora da reforma custa R$ 170 bi em 10 anos a cidades’. As informação são do site da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

CNM

A matéria destaca atuação da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) para reincluir os municípios na reforma durante tramitação no Senado Federal.

2 mil prefeituras

De acordo com os números, mais de 2 mil prefeituras com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) terão economia com aposentadoria e pensões. Em quatro anos, a redução será de R$ 41 bilhões.

Déficit

O texto ainda destacou a informação da CNM, de que um município que tenha déficit atuarial de R$ 100 milhões reduzirá o rombo para R$ 26 milhões. A avaliação é de que a alíquota suplementar cairá bastante e, em alguns lugares, poderia ser extinta. Em outros casos, o município poderá reduzir a alíquota ordinária.