LANCE LIVRE 03-02-2026

Prefeitura Empreendedora
Seis municípios do Alto Tietê concorrem ao Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), informou a assessoria de imprensa do órgão.
Oito projetos
Ao todo, oito projetos da região disputam a etapa estadual da premiação, que reconhece boas práticas executadas pelas administrações municipais de todas as regiões do Estado.
Evento
O evento que anunciará as iniciativas vencedoras ocorre no dia 17 de março, na capital paulista. Nesta edição, o prêmio vai reconhecer projetos implementados em nove categorias.
Categorias
São elas: Simplificação, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Socioprodutiva, Turismo & Identidade Territorial, Sustentabilidade & Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural e Gestão Inovadora. As ações concorrentes foram executadas entre 12 de junho de 2024 e 28 de novembro de 2025.
Alto Tietê
No Alto Tietê, Biritiba Mirim e Ferraz de Vasconcelos disputam com um projeto de Inclusão Socioprodutiva, assim como Itaquaquecetuba, que também concorre com uma ação na área de Simplificação.
Inclusão Socioprodutiva
Já Mogi das Cruzes representa a região com uma iniciativa de Inclusão Socioprodutiva e outra de Turismo & Identidade Territorial. Poá participa com um projeto da Sala do Empreendedor, enquanto Suzano concorre na categoria Sustentabilidade & Meio Ambiente.
Iniciativas premiadas
As iniciativas premiadas com o primeiro lugar nas nove categorias disputam a etapa nacional do prêmio, prevista para junho de 2026.