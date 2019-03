Lance Livre 03-03-2019

Delegacia

da Mulher

A disposição do governador João Doria (PSDB) de criar 40 Delegacias de Defesa da Mulher 24 horas pode “abrir caminho” para os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) do Boa Vista e de Palmeiras, em Suzano, que reivindicam o projeto.

Sorocaba

Em janeiro, Doria inaugurou o atendimento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba. A unidade especializada existe na cidade desde 23 de setembro de 1992 e, a partir da data desta inauguração, passou a ter o atendimento ininterrupto de 24 horas ao dia.

Fiscalização

do TCE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou, na semana passada, mais uma fiscalização ordenada (surpresa) em 252 escolas municipais e estaduais para vistoriar a entrega de material e uniforme escolar aos alunos da rede pública.

215 municípios

em todo o Estado

A ação ocorreu simultaneamente em 215 municípios nas 20 regiões administrativas localizadas no interior, no litoral do Estado e na região metropolitana de São Paulo.

5 horas

Durante, aproximadamente, 5 horas, 273 agentes da fiscalização checaram o fornecimento de materiais didáticos, livros e uniformes em escolas.

172

Do total de unidades vistoriadas, 172 são de responsabilidade municipal e 80 pertencem à rede pública estadual.

Irregularidades

Preliminarmente, a ação detectou algumas irregularidades nos locais visitados, tais como: apostilas, livros e uniformes ainda pendentes de distribuição; cadernos estocados no chão ou em lugares inapropriados; e falta de controle na distribuição dos materiais.

Agentes

A fiscalização ordenada consiste em uma averiguação na qual os agentes da fiscalização do TCE vão a campo para inspecionar o trabalho desses municípios no setor da educação.